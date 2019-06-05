Ирина Меладзе пыталась встретиться с Альбиной Джанабаевой

Общаясь с Борисом Корчевниковым, ведущим шоу, Ирина Меладзе рассказала немало важных фактов из своей биографии, в том числе и о том, как узнала об измене супруга и своей первой реакции. Жена певца не предвидела, что Валерий Меладзе строит новые отношения с участницей группы "ВИА Гра". Узнав о другой женщине, та не думала, что артист встречается с Альбиной Джанабаевой. Она не считала певицу соперницей и даже состояла с ней в приятельских отношениях. Экс-супруга исполнителя вспомнила, как поздравляла ту с рождением сына, в тот момент не подозревая, кто приходится отцом малышу. Впоследствии возлюбленный ей имя другой женщины не назвал, и она узнала его от подруги. Героиня передачи призналась, некоторое время ей хотелось увидеться с исполнительницей, чтобы просто посмотреть той в глаза, не устраивая скандалов, но звезда не захотела встречаться.Рассуждая о сложившемся, Ирина Меладзе сделала вывод, обозначив причину своего расставания с супругом. Деньги, успех и слава ещё никого, заявила она, не сделали лучше. Слава, пришедшая к мужу, стала его бременем и давила на него, с чем тому справиться не удалось. Его бывшая жена уверена, он и сам неоднократно обдумывал развод, задаваясь вопросами и пытаясь объяснить себе свой выбор.