Ученые выяснили, что ожирение усугубляет рассеянный склероз
Итальянские ученые из Отделения неврологии и нейрореабилитации IRCCS Neuromed в Поццилли провели исследование, в результате которого выяснили, что ожирение усугубляет рецидивирующий рассеянный склероз. Речь идет о самой распространенной форме заболевания, а итоги научной работы подтверждают, что липидный обмен играет важную роль в определении степени тяжести данного недуга.
В исследовании принимали участие 140 пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз, характеризующийся наличием воспалительного процесса. В исследовании анализировались молекулы, которые участвовали в воспалении. Как оказалось, люди с ожирением получали наивысший бал по шкале инвалидности EDSS, а анализ их спинномозговой жидкости показал наличие высокого уровня интерлейкина-6 (провоцирующих воспалительный процесс), и низкого уровня интерлейкина-13, имеющего противовоспалительные свойства.
Авторы исследования планируют провести дополнительное исследование, чтобы больше узнать о связи липидного обмена и рассеянного склероза. Также исследователи хотят разработать стратегии (диеты и упражнения) для улучшения состояния больных указанных недугом.
В исследовании принимали участие 140 пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз, характеризующийся наличием воспалительного процесса. В исследовании анализировались молекулы, которые участвовали в воспалении. Как оказалось, люди с ожирением получали наивысший бал по шкале инвалидности EDSS, а анализ их спинномозговой жидкости показал наличие высокого уровня интерлейкина-6 (провоцирующих воспалительный процесс), и низкого уровня интерлейкина-13, имеющего противовоспалительные свойства.
Авторы исследования планируют провести дополнительное исследование, чтобы больше узнать о связи липидного обмена и рассеянного склероза. Также исследователи хотят разработать стратегии (диеты и упражнения) для улучшения состояния больных указанных недугом.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:05