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Ученые выяснили, что ожирение усугубляет рассеянный склероз

Итальянские ученые из Отделения неврологии и нейрореабилитации IRCCS Neuromed в Поццилли провели исследование, в результате которого выяснили, что ожирение усугубляет рецидивирующий рассеянный склероз. Речь идет о самой распространенной форме заболевания, а итоги научной работы подтверждают, что липидный обмен играет важную роль в определении степени тяжести данного недуга.
Ученые выяснили, что ожирение усугубляет рассеянный склероз

В исследовании принимали участие 140 пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз, характеризующийся наличием воспалительного процесса. В исследовании анализировались молекулы, которые участвовали в воспалении. Как оказалось, люди с ожирением получали наивысший бал по шкале инвалидности EDSS, а анализ их спинномозговой жидкости показал наличие высокого уровня интерлейкина-6 (провоцирующих воспалительный процесс), и низкого уровня интерлейкина-13, имеющего противовоспалительные свойства.

Авторы исследования планируют провести дополнительное исследование, чтобы больше узнать о связи липидного обмена и рассеянного склероза. Также исследователи хотят разработать стратегии (диеты и упражнения) для улучшения состояния больных указанных недугом.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:05

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