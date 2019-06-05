Ученые выяснили, что ожирение усугубляет рассеянный склероз





В исследовании принимали участие 140 пациентов, у которых диагностирован рассеянный склероз, характеризующийся наличием воспалительного процесса. В исследовании анализировались молекулы, которые участвовали в воспалении. Как оказалось, люди с ожирением получали наивысший бал по шкале инвалидности EDSS, а анализ их спинномозговой жидкости показал наличие высокого уровня интерлейкина-6 (провоцирующих воспалительный процесс), и низкого уровня интерлейкина-13, имеющего противовоспалительные свойства.Авторы исследования планируют провести дополнительное исследование, чтобы больше узнать о связи липидного обмена и рассеянного склероза. Также исследователи хотят разработать стратегии (диеты и упражнения) для улучшения состояния больных указанных недугом.