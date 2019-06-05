Певица Ёлка показала снимок с заметно похудевшей фигурой

Певица Ёлка не часто радует поклонников снимками откровенного характера. Звезда охотно публикует на своей странице в Instagram фотографии, но чаще на них она запечатлена в строгих платьях и костюмах, не обнажающих её тело. Тем не менее, изредка певица делает исключения, показывая не свойственные ей кадры. В свежей публикации артистка продемонстрировала полуобнажённый образ, который она воплотила в фотосессии для модного журнала, но вместо похвалы и комплиментов заработала неодобрение. Многие признались, исполнительница испугала их своей худобой.Обсуждая кумира, пользователи Сети сошлись во мнении, что в таком виде она похожа на певицу Линду в её раннем воплощении или молодого Мэрилина Мэнсона, а отдельные увидели в звезде Жанну Агузарову. Нашлись и защитники, возразившие по этому поводу. Они отметили, фотограф сам решает, какой образ модели больше подходит, а потому Ёлка никого копировать не планировала, а лишь работала на камеру.