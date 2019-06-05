Андрей Разин не считает семью Шукшиных виновной в несчастье с Бари Алибасовым
Андрей Разин высказал свое мнение по поводу несчастья с Бари Алибасовым, перепутавшим чистящее средство с соком. Продюсер не считает семью Шукшиных причастной к отравлению его друга.
Разин потрясен случившимся с Алибасовым, но в отличие от Станислава Садальского, заподозрившего в причастности к отравлению внучку Лилии Федосеевой-Шукшиной, никого не обвиняет. Продюсер считает инцидент с коллегой несчастным случаем. По его мнению, знаменитое семейство, с которым он хорошо знаком, не способно на такую подлость.
Знаменитость, пребывая на гастролях в Сочи, очень переживает за здоровье Алибасова. Они знакомы с 1984 года, когда вместе работали в Саратовской филармонии. Именно Бари Каримович помог своему другу устроиться помощником режиссера «Интеграла», что стало стартом его головокружительной карьеры «Ласковом мае» и «Мираже», передают «Аргументы Недели».
Разин считает Алибасова великим продюсером. Звезда напомнил, 6 июня его коллеге исполняется 71 год и призвал молиться за его скорейшее выздоровление.
Разин потрясен случившимся с Алибасовым, но в отличие от Станислава Садальского, заподозрившего в причастности к отравлению внучку Лилии Федосеевой-Шукшиной, никого не обвиняет. Продюсер считает инцидент с коллегой несчастным случаем. По его мнению, знаменитое семейство, с которым он хорошо знаком, не способно на такую подлость.
Знаменитость, пребывая на гастролях в Сочи, очень переживает за здоровье Алибасова. Они знакомы с 1984 года, когда вместе работали в Саратовской филармонии. Именно Бари Каримович помог своему другу устроиться помощником режиссера «Интеграла», что стало стартом его головокружительной карьеры «Ласковом мае» и «Мираже», передают «Аргументы Недели».
Разин считает Алибасова великим продюсером. Звезда напомнил, 6 июня его коллеге исполняется 71 год и призвал молиться за его скорейшее выздоровление.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:13