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Диетологи рассказали о пользе от употребления персиков

Диетологи отметили, при употреблении персиков люди получают большое количество полезных веществ. Основным их них является клетчатка, улучшающая работу кишечника.
Диетологи рассказали о пользе от употребления персиков

Диетологи рекомендуют чаще есть персики, поскольку этот фрукт насыщен витаминами и минералами. Желающие наладить пищеварительную систему должны в первую очередь обратить на них внимание. Эксперты Центра Здоровья также напоминают о калии, регулирующем уровень сахара в крови, влияя на баланс жидкости в организме. Помимо этого он богат витамином C и легко заменит цитрусовые, положительно влияющие на общее состояние иммунитета. В большом количестве в этом продукте содержится витамин A. Его недостаток может негативно повлиять на состояние кожи, а также остроту зрения.

Тем не менее, имеются и противопоказания, но каждый случай рассматривается индивидуально. Если человек ощущает проблемы после употребления персиков, ему следует проконсультироваться с врачом.



 
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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:21

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