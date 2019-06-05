Диетологи рассказали о пользе от употребления персиков
Диетологи отметили, при употреблении персиков люди получают большое количество полезных веществ. Основным их них является клетчатка, улучшающая работу кишечника.
Диетологи рекомендуют чаще есть персики, поскольку этот фрукт насыщен витаминами и минералами. Желающие наладить пищеварительную систему должны в первую очередь обратить на них внимание. Эксперты Центра Здоровья также напоминают о калии, регулирующем уровень сахара в крови, влияя на баланс жидкости в организме. Помимо этого он богат витамином C и легко заменит цитрусовые, положительно влияющие на общее состояние иммунитета. В большом количестве в этом продукте содержится витамин A. Его недостаток может негативно повлиять на состояние кожи, а также остроту зрения.
Тем не менее, имеются и противопоказания, но каждый случай рассматривается индивидуально. Если человек ощущает проблемы после употребления персиков, ему следует проконсультироваться с врачом.
Диетологи рекомендуют чаще есть персики, поскольку этот фрукт насыщен витаминами и минералами. Желающие наладить пищеварительную систему должны в первую очередь обратить на них внимание. Эксперты Центра Здоровья также напоминают о калии, регулирующем уровень сахара в крови, влияя на баланс жидкости в организме. Помимо этого он богат витамином C и легко заменит цитрусовые, положительно влияющие на общее состояние иммунитета. В большом количестве в этом продукте содержится витамин A. Его недостаток может негативно повлиять на состояние кожи, а также остроту зрения.
Тем не менее, имеются и противопоказания, но каждый случай рассматривается индивидуально. Если человек ощущает проблемы после употребления персиков, ему следует проконсультироваться с врачом.
Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:21