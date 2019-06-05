Диетологи рассказали о пользе от употребления персиков





Диетологи рекомендуют чаще есть персики, поскольку этот фрукт насыщен витаминами и минералами. Желающие наладить пищеварительную систему должны в первую очередь обратить на них внимание. Эксперты Центра Здоровья также напоминают о калии, регулирующем уровень сахара в крови, влияя на баланс жидкости в организме. Помимо этого он богат витамином C и легко заменит цитрусовые, положительно влияющие на общее состояние иммунитета. В большом количестве в этом продукте содержится витамин A. Его недостаток может негативно повлиять на состояние кожи, а также остроту зрения.Тем не менее, имеются и противопоказания, но каждый случай рассматривается индивидуально. Если человек ощущает проблемы после употребления персиков, ему следует проконсультироваться с врачом.