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Елена Малышева уличила башкирскую героиню «Жить здорово!» во лжи

Елена Малышева прокомментировала заявление гостьи из Стерлитамака, объявившей себя жертвой «Жить здорово!»: якобы ей пообещали бесплатное обследование, но обманули. Телеведущая назвала слова пациентки ложью и познакомила общественность с консультировавшим ее врачом.
Елена Малышева уличила башкирскую героиню «Жить здорово!» во лжи

Малышева обнародовала в Instagram-профиле видеообращение, где рассказала, как на самом деле обстояло дело с гостьей ее шоу из Башкирии. Организаторы программы связали пациентку с профессором Малининым, специализирующимся на проблемах лимфостазы. Врач обследовал женщину и предложил бесплатную операцию, однако она отказалась, решив заняться сбором средств якобы на лечение в Германии. В доказательство своих слов телезвезда предоставила телефонную переписку специалиста с пациенткой.

Редакторы «Жить здорово!» связались с жительницей Стерлитамака и попросили объяснить, зачем она распространяет эту ложь. Женщина пообещала, что попросит изъять информацию из печати. Малышева возмущена неблагодарностью некоторых людей и подозревает гостью программы в желании манипулировать своей болезнью для получения средств на нужды, не связанные с недугом. Телеведущая еще раз подчеркнула, администрация программы и российские специалисты готовы помогать людям, страдающим серьезными заболеваниями, и по-прежнему ждут башкирскую героиню на консультацию, передает NationNews.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:58

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