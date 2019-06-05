Елена Малышева уличила башкирскую героиню «Жить здорово!» во лжи
Елена Малышева прокомментировала заявление гостьи из Стерлитамака, объявившей себя жертвой «Жить здорово!»: якобы ей пообещали бесплатное обследование, но обманули. Телеведущая назвала слова пациентки ложью и познакомила общественность с консультировавшим ее врачом.
Малышева обнародовала в Instagram-профиле видеообращение, где рассказала, как на самом деле обстояло дело с гостьей ее шоу из Башкирии. Организаторы программы связали пациентку с профессором Малининым, специализирующимся на проблемах лимфостазы. Врач обследовал женщину и предложил бесплатную операцию, однако она отказалась, решив заняться сбором средств якобы на лечение в Германии. В доказательство своих слов телезвезда предоставила телефонную переписку специалиста с пациенткой.
Редакторы «Жить здорово!» связались с жительницей Стерлитамака и попросили объяснить, зачем она распространяет эту ложь. Женщина пообещала, что попросит изъять информацию из печати. Малышева возмущена неблагодарностью некоторых людей и подозревает гостью программы в желании манипулировать своей болезнью для получения средств на нужды, не связанные с недугом. Телеведущая еще раз подчеркнула, администрация программы и российские специалисты готовы помогать людям, страдающим серьезными заболеваниями, и по-прежнему ждут башкирскую героиню на консультацию, передает NationNews.
Малышева обнародовала в Instagram-профиле видеообращение, где рассказала, как на самом деле обстояло дело с гостьей ее шоу из Башкирии. Организаторы программы связали пациентку с профессором Малининым, специализирующимся на проблемах лимфостазы. Врач обследовал женщину и предложил бесплатную операцию, однако она отказалась, решив заняться сбором средств якобы на лечение в Германии. В доказательство своих слов телезвезда предоставила телефонную переписку специалиста с пациенткой.
Редакторы «Жить здорово!» связались с жительницей Стерлитамака и попросили объяснить, зачем она распространяет эту ложь. Женщина пообещала, что попросит изъять информацию из печати. Малышева возмущена неблагодарностью некоторых людей и подозревает гостью программы в желании манипулировать своей болезнью для получения средств на нужды, не связанные с недугом. Телеведущая еще раз подчеркнула, администрация программы и российские специалисты готовы помогать людям, страдающим серьезными заболеваниями, и по-прежнему ждут башкирскую героиню на консультацию, передает NationNews.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:58