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Компактный кроссовер Chevrolet Tracker 2020 года появился в продаже

В Китае стартовали продажи внедорожника Chevrolet Tracker 2020 года. Компактный кроссовер получил новую платформу и силовые агрегаты.
Компактный кроссовер Chevrolet Tracker 2020 года появился в продаже

Автомобиль Chevrolet Tracker новой генерации существенно отличается от прежней версии. Основой для него стала новая платформа, разработанная совместно с инженерами GM и SAIC. Благодаря обновлённой базе паркетник увеличился в размере. Общая длина автомобиля достигает 4 270 мм, что на 22 мм больше, а колёсная база выросла на 15 мм и теперь достигает 2 570 мм. Ширина новинки и высота не изменились. Из-за увеличения шасси удалось на 39 литров расширить объём багажного отделения. Внутренней отделкой и компоновкой приборной панели транспортное средство теперь больше напоминает модель Chevrolet Orlando. Это отражается на форме блока управления климат-контролем и "парящей" мультимединой системе с 8-дюймовым сенсорным дисплеем. За дополнительную плату покупатели могут получить стеклянную крышу и отделку экокожей элементов салона. Имеется и спортивный обвес в виде аэродинамического пакета, а также легкосплавные 17-дюймовые колёсные диски.

Под капотом новинки размещается 1,0-литровый трёхцилидровый турбированный двигатель, выдающий 115 лошадиных сил, а также более мощный агрегат, генерирую 165 "лошадок" при рабочем объёме в 1,3 литра. Оба силовых агрегата отличаются экономным расходом топлива, не превышающем 5,7 литров бензина на 100 километров дистанции. На выбор покупателю предлагаются механическая и роботизированная коробки передач, а помимо этого можно купить переднеприводную машину или предпочесть схему 4х4. Цены на рынке КНР варьируются от 940 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 18:49

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