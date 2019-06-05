В Твери прохожие нашли труп мужчины с пробитой головой





Очевидцы вызвали бригаду медиков к месту происшествия, однако врачи констатировали смерть гражданина. В настоящее время проводится работа над установлением личности погибшего и причины его смерти, сообщают местные издания.По предварительной информации, мужчина в последнее время злоупотреблял алкоголем. По словам жителей данной улицы, его неоднократно видели в состоянии сильного опьянения, а сегодня он, перемещаясь по улице, упал, предположительно, ударившись головой, что и послужило причиной его смерти.