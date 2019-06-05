Названы главные симптомы рака языка





Рак языка является шестым по распространенности видом онкологии. Человека должно насторожить долго не исчезающее белое или красное пятно на мышечном органе, регулярная боль в гортани при глотании, кровоточащие язвы или шишки. Изредка при раке языка пациент ощущает дискомфорт в ухе. Симптомы данного онкологического заболевания многие принимают за проявления менее опасных недугов и не спешат в больницу, давая злокачественному образованию время для развития.Специалисты считают факторами, повышающими риск возникновения рака языка, злоупотребление алкоголем и курение, а также ВИЧ. Лечение болезни зависит от типа и размера образования, скорости его распространения, общего состояния пациента. Больному могут назначить операцию, лучевую или химиотерапию.