Названы главные симптомы рака языка
Британские ученые рассказали о главных симптомах, указывающих на развитие рака языка. В список включили онемение в ротовой полости и боли при глотании, сохраняющееся длительный период.
Рак языка является шестым по распространенности видом онкологии. Человека должно насторожить долго не исчезающее белое или красное пятно на мышечном органе, регулярная боль в гортани при глотании, кровоточащие язвы или шишки. Изредка при раке языка пациент ощущает дискомфорт в ухе. Симптомы данного онкологического заболевания многие принимают за проявления менее опасных недугов и не спешат в больницу, давая злокачественному образованию время для развития.
Специалисты считают факторами, повышающими риск возникновения рака языка, злоупотребление алкоголем и курение, а также ВИЧ. Лечение болезни зависит от типа и размера образования, скорости его распространения, общего состояния пациента. Больному могут назначить операцию, лучевую или химиотерапию.
Рак языка является шестым по распространенности видом онкологии. Человека должно насторожить долго не исчезающее белое или красное пятно на мышечном органе, регулярная боль в гортани при глотании, кровоточащие язвы или шишки. Изредка при раке языка пациент ощущает дискомфорт в ухе. Симптомы данного онкологического заболевания многие принимают за проявления менее опасных недугов и не спешат в больницу, давая злокачественному образованию время для развития.
Специалисты считают факторами, повышающими риск возникновения рака языка, злоупотребление алкоголем и курение, а также ВИЧ. Лечение болезни зависит от типа и размера образования, скорости его распространения, общего состояния пациента. Больному могут назначить операцию, лучевую или химиотерапию.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:41