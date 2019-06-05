АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

Названы главные симптомы рака языка

Британские ученые рассказали о главных симптомах, указывающих на развитие рака языка. В список включили онемение в ротовой полости и боли при глотании, сохраняющееся длительный период.
Названы главные симптомы рака языка

Рак языка является шестым по распространенности видом онкологии. Человека должно насторожить долго не исчезающее белое или красное пятно на мышечном органе, регулярная боль в гортани при глотании, кровоточащие язвы или шишки. Изредка при раке языка пациент ощущает дискомфорт в ухе. Симптомы данного онкологического заболевания многие принимают за проявления менее опасных недугов и не спешат в больницу, давая злокачественному образованию время для развития.

Специалисты считают факторами, повышающими риск возникновения рака языка, злоупотребление алкоголем и курение, а также ВИЧ. Лечение болезни зависит от типа и размера образования, скорости его распространения, общего состояния пациента. Больному могут назначить операцию, лучевую или химиотерапию.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:41

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы причины боли у женщин во время
На пресс-конференции столичного
Ирина Меладзе пыталась встретиться с
Смартфон Huawei Nova 5i наделят
Певица Ёлка показала снимок с заметно
Диетологи рассказали о пользе от
Андрей Разин не считает семью Шукшиных
Ученые выяснили, что ожирение
Елена Малышева уличила башкирскую
Компактный кроссовер Chevrolet Tracker
Названы главные симптомы рака языка
Тимати считает завистниками людей,
Инсайдер опубликовал первый тизер
В России наступил сезон наблюдения за
Садальский подозревает внучку
В Твери прохожие нашли труп мужчины с
Супруга Дмитрия Диброва показала снимок
Специалисты обнаружили брешь в
Ученые предлагают разработать
В браке Валерия и Ирины Меладзе через
«Загадочный российский вертолет»
Близкая подруга Бузовой Мария Погребняк
Британские ученые обнаружили связь
Ученые: Невзгоды на ранних этапах жизни
Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова
Audi представила «вседорожный»
В эфире «Дома-2» показали стриптиз,
Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о
О количестве реализованного на
Эксперты рассказали о действиях в
Просмотреть все новости