Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью





Поверхность бактериальной клетки покрывают липкие молекулы адгезины. Микроб использует это длинные белки, похожие на волоски, для прикрепления к субстрату или для создания биопленки путем прилипания к другим микроорганизмам. Ученые уверены, вмешиваясь в производство адгезинов и блокируя их транспортировку на стенки клетки, можно бороться с инфекциями на начальной стадии.Основой данного открытия стало десятилетнее исследование, представленное в журнале по молекулярной биологии. Специалисты изучили, как белки адгезина продуцируются Yersinia enterocolitica, попытались разобраться в механизме доставки молекул на клеточную мембрану. Оказалось, предотвратить образование «липучек» можно посредством определенных мутации.Ученые намерены разработать средство, способное связаться с опасной частью белка. В будущем на базе этой молекулы можно разработать эффективный антибактериальный препарат для борьбы с инфекциями. Биопленкообразные структуры вызывают отторжение имплантатов, вызывают воспаление мочевыводящих путей и других систем организма, а новое лекарство избавит от подобных неудобств.