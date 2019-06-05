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Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
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Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью

Кишечный микроб Yersinia enterocolitica, вызывающий диарею у детей, крепится к цели с помощью крошечных липких волосков. Без них они безвредны. Специалисты Университета Осло предлагают создавать антибиотики, направленные на предотвращение цепкости патогена и разрушение его колонии-биопленки.
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью

Поверхность бактериальной клетки покрывают липкие молекулы адгезины. Микроб использует это длинные белки, похожие на волоски, для прикрепления к субстрату или для создания биопленки путем прилипания к другим микроорганизмам. Ученые уверены, вмешиваясь в производство адгезинов и блокируя их транспортировку на стенки клетки, можно бороться с инфекциями на начальной стадии.

Основой данного открытия стало десятилетнее исследование, представленное в журнале по молекулярной биологии. Специалисты изучили, как белки адгезина продуцируются Yersinia enterocolitica, попытались разобраться в механизме доставки молекул на клеточную мембрану. Оказалось, предотвратить образование «липучек» можно посредством определенных мутации.

Ученые намерены разработать средство, способное связаться с опасной частью белка. В будущем на базе этой молекулы можно разработать эффективный антибактериальный препарат для борьбы с инфекциями. Биопленкообразные структуры вызывают отторжение имплантатов, вызывают воспаление мочевыводящих путей и других систем организма, а новое лекарство избавит от подобных неудобств.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:38

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