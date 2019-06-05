Близкая подруга Бузовой Мария Погребняк заявила, что не может рассказать, кто покорил сердце Ольги
Одна из лучших приятельниц новоиспеченной российской исполнительницы Ольги Бузовой – дизайнер и супруга известного футболиста Мария Погребняк призналась, что не может рассказать, кем является тот мужчина, которому удалось покорить сердце восходящей артистки. По словам многодетной матери, она очень радуется за свою подругу.
На закрытую презентацию своей новой видеоработы на музыкальную композицию «Водица» Бузова пригласила не только «сливки» отечественного шоу-бизнеса, но и некоторых своих друзей, которые, по ее словам, всегда поддерживают и переживают за нее. В числе «близких людей» оказалась и Мария Погребняк, которая, общаясь с журналистами, указала на то, что желает Ольге «женского счастья».
Оказывается, что на закрытую вечеринку Погребняк приехала не одна, а в компании всего своего большого семейства: мужа-спортсмена и троих сыновей. По словам Марии, ее наследникам тоже очень понравился видеоклип Бузовой на песню «Водица». Также Погребняк не была готова к тому, что Бузова сделает не просто красивый и яркий клип, а целый кинофильм, который будет иметь определенный смысл.
Как бы то ни было, но комментировать личные отношения Бузовой Погребняк отказалась, заявив, что не может назвать имя того мужчины, который покорил сердце Ольги, сообщает 7d.org.
На закрытую презентацию своей новой видеоработы на музыкальную композицию «Водица» Бузова пригласила не только «сливки» отечественного шоу-бизнеса, но и некоторых своих друзей, которые, по ее словам, всегда поддерживают и переживают за нее. В числе «близких людей» оказалась и Мария Погребняк, которая, общаясь с журналистами, указала на то, что желает Ольге «женского счастья».
Оказывается, что на закрытую вечеринку Погребняк приехала не одна, а в компании всего своего большого семейства: мужа-спортсмена и троих сыновей. По словам Марии, ее наследникам тоже очень понравился видеоклип Бузовой на песню «Водица». Также Погребняк не была готова к тому, что Бузова сделает не просто красивый и яркий клип, а целый кинофильм, который будет иметь определенный смысл.
«Дрожь по телу от него», - подчеркнула близкая приятельница Ольги.
Как бы то ни было, но комментировать личные отношения Бузовой Погребняк отказалась, заявив, что не может назвать имя того мужчины, который покорил сердце Ольги, сообщает 7d.org.
«Я за нее очень рада!» - заявила Мария.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:15