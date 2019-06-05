Ученые: Невзгоды на ранних этапах жизни могут изменить развитие детей





Исследователи из Университета Вашингтона оценивали 306 детей на протяжение более двух лет в возрасте от 3 лет. Ключевым маркером бедствий для специалистов являлся доход семьи. Кроме того, матерей участников опросили о других факторах риска, связанных с проблемами со здоровьем и поведением детей, переездом семьи, нестабильностью условий жизни или негативными жизненными событиями.На основании этих данных эксперты проверили навыки исполнительной функции детей с помощью нескольких тестов, а также провели анализ на гормон реакции на стресс, называемый суточным кортизолом. В итоге ученые выяснили, что у участников, испытывающих хронические невзгоды, система, обеспечивающая ответ кортизола, перестает работать. По словам Лилианы Ленгуа (Liliana Lengua), одного из авторов научной работы, у детей нет уровня кортизола, который им нужен, чтобы быть бдительными, бодрыми и эмоционально готовыми к «вызовам дня».Ученые отмечают, что результаты их исследования могут быть учтены в программах по воспитанию детей, дошкольному и школьному сопровождению. Сосредоточение внимания на отношениях и здоровом поведении может помочь детям любого происхождения, как с большими, так и с незначительными проблемами.