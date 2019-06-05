Ученые: Невзгоды на ранних этапах жизни могут изменить развитие детей
Американские ученые провели исследование, в результате которого выяснили, что невзгоды на ранних этапах жизни могут изменить способы развития детей. По словам специалистов, неблагоприятные ситуации влияют на навыки исполнительной функции мозга ребенка, например, на его способность концентрироваться или организовывать задачи.
Исследователи из Университета Вашингтона оценивали 306 детей на протяжение более двух лет в возрасте от 3 лет. Ключевым маркером бедствий для специалистов являлся доход семьи. Кроме того, матерей участников опросили о других факторах риска, связанных с проблемами со здоровьем и поведением детей, переездом семьи, нестабильностью условий жизни или негативными жизненными событиями.
На основании этих данных эксперты проверили навыки исполнительной функции детей с помощью нескольких тестов, а также провели анализ на гормон реакции на стресс, называемый суточным кортизолом. В итоге ученые выяснили, что у участников, испытывающих хронические невзгоды, система, обеспечивающая ответ кортизола, перестает работать. По словам Лилианы Ленгуа (Liliana Lengua), одного из авторов научной работы, у детей нет уровня кортизола, который им нужен, чтобы быть бдительными, бодрыми и эмоционально готовыми к «вызовам дня».
Ученые отмечают, что результаты их исследования могут быть учтены в программах по воспитанию детей, дошкольному и школьному сопровождению. Сосредоточение внимания на отношениях и здоровом поведении может помочь детям любого происхождения, как с большими, так и с незначительными проблемами.
Исследователи из Университета Вашингтона оценивали 306 детей на протяжение более двух лет в возрасте от 3 лет. Ключевым маркером бедствий для специалистов являлся доход семьи. Кроме того, матерей участников опросили о других факторах риска, связанных с проблемами со здоровьем и поведением детей, переездом семьи, нестабильностью условий жизни или негативными жизненными событиями.
На основании этих данных эксперты проверили навыки исполнительной функции детей с помощью нескольких тестов, а также провели анализ на гормон реакции на стресс, называемый суточным кортизолом. В итоге ученые выяснили, что у участников, испытывающих хронические невзгоды, система, обеспечивающая ответ кортизола, перестает работать. По словам Лилианы Ленгуа (Liliana Lengua), одного из авторов научной работы, у детей нет уровня кортизола, который им нужен, чтобы быть бдительными, бодрыми и эмоционально готовыми к «вызовам дня».
Ученые отмечают, что результаты их исследования могут быть учтены в программах по воспитанию детей, дошкольному и школьному сопровождению. Сосредоточение внимания на отношениях и здоровом поведении может помочь детям любого происхождения, как с большими, так и с незначительными проблемами.
Наука / Авторские новости
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:12