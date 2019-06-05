В России наступил сезон наблюдения за редкими серебристыми облаками





Серебристые облака расположены выше других сгустков пара в атмосфере. Это явление слабо изучено в виду его отдаленности от земной поверхности и недостаточной высоты для исследования искусственных спутников. Самолеты и аэростаты не поднимаются на высоту от 70 до 95 км, где и образуются серебристые облака. Они лучше всего видны к вечеру, когда солнечные лучи освещают их из-за горизонта. Интересен тот факт, что через облака этого вида можно разглядеть звезды.Это явление можно наблюдать до начала августа, потому российским любителям метеорологии стоит чаще обращать внимание на небо. Серебристые облака не часто бывают достаточно яркими, но если удастся их увидеть, то это оставит неизгладимое эстетическое впечатление.