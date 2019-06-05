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Садальский подозревает внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова

Станислав Садальский высказался по поводу ситуации с госпитализацией Бари Алибасова. Актер не удивится, если окажется, что продюсера пыталась отравить внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Садальский подозревает внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова

Знаменитость уверен, семейство нынешней супруги Алибасова желает новому родственнику зла. Садальскому очень жать Бари Каримовича, оказавшегося в отделении токсикологии института Склифосовского после того, как по ошибке вместо сока выпил чистящее средство, передают «Аргументы Недели» .

Стакан с «отравой» Алибасову могла преподнести внучка Федосеевой-Шукшиной. Садальский причислил родственницу актрисы к «спиногрызам», не способным заработать самостоятельно и постоянно «сосущим» из родителей деньги. Автор поста пожелал бывшему другу выздоровления, добавив: «Мы еще повоюем».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:08

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