АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

В эфире «Дома-2» показали стриптиз, устроенный участницами проекта в женской спальне

Телезрителям реалити-шоу «Дом-2» пришлось стать свидетелями откровенного разврата, которого уже давно не было на съемочной площадке телестройки. Оказывается, что некоторые участницы проекта решили устроить в женской спальне стриптиз.

В эфире «Дома-2» показали стриптиз, устроенный участницами проекта в женской спальне

Поклонники телешоу «Дом-2» уже давно свыклись с тем, что в эфиры выпускают весьма непристойные выходки героев реалити. Не является новостью для зрителей и то, что большая часть девушек, которые в последнее время приходят в Периметр, готовы на все, лишь бы их показали по телевизору.

Впрочем, даже сейчас герои «Дома-2» не перестают удивлять, а время от времени и шокировать телезрителей проекта. На днях в социальных сетях появились ролики, которые «взорвали» Интернет. А все потому, что на видео запечатлены фрагменты стриптиза, который участницы устроили в женской спальне.

И все бы ничего, если бы девушки танцевали для парней, но в этот раз участницы решили порадовать друг друга. Как удалось выяснить, мастер-класс по искушению сильной половины проекта для Светланы Тихомировой проводила одна из новеньких героинь реалити-шоу «Дом-2».

Нужно сказать, что девушка настолько убедительно пыталась соблазнить свою коллегу по съемочной площадке, что некоторые поклонники «Дом-2» теперь подозревают ее в нетрадиционной ориентации.

К слову, поведение новенькой участницы «Дома-2» смутило и Тихомирову, что не удивительно, ведь до недавнего времени девушка вовсю отказывалась не только заселяться в отдельную комнату с понравившимся ей парнем, но и даже целоваться с ним.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России наступил сезон наблюдения за
Садальский подозревает внучку
В Твери прохожие нашли труп мужчины с
Супруга Дмитрия Диброва показала снимок
Специалисты обнаружили брешь в
Ученые предлагают разработать
В браке Валерия и Ирины Меладзе через
«Загадочный российский вертолет»
Близкая подруга Бузовой Мария Погребняк
Британские ученые обнаружили связь
Ученые: Невзгоды на ранних этапах жизни
Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова
Audi представила «вседорожный»
В эфире «Дома-2» показали стриптиз,
Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о
О количестве реализованного на
Эксперты рассказали о действиях в
Эксперты рассказали, какие
Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять
Ксения Бородина призналась, что на днях
Ученые назвали 5 признаков СПИДа
«Дом-2»: Проектная история Евгения
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева
Вице-президент Lenovo показал первое
«Свинячьи лица»: Ксения Бородина
Татьяна Навка держит фигуру в форме
Ученые рассказали, чем может быть
Анализ химического состава метеоритов
ZTE создаст смартфон с двойной
В Казани женщина убила сожителя и
Просмотреть все новости