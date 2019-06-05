В эфире «Дома-2» показали стриптиз, устроенный участницами проекта в женской спальне
Телезрителям реалити-шоу «Дом-2» пришлось стать свидетелями откровенного разврата, которого уже давно не было на съемочной площадке телестройки. Оказывается, что некоторые участницы проекта решили устроить в женской спальне стриптиз.
Поклонники телешоу «Дом-2» уже давно свыклись с тем, что в эфиры выпускают весьма непристойные выходки героев реалити. Не является новостью для зрителей и то, что большая часть девушек, которые в последнее время приходят в Периметр, готовы на все, лишь бы их показали по телевизору.
Впрочем, даже сейчас герои «Дома-2» не перестают удивлять, а время от времени и шокировать телезрителей проекта. На днях в социальных сетях появились ролики, которые «взорвали» Интернет. А все потому, что на видео запечатлены фрагменты стриптиза, который участницы устроили в женской спальне.
И все бы ничего, если бы девушки танцевали для парней, но в этот раз участницы решили порадовать друг друга. Как удалось выяснить, мастер-класс по искушению сильной половины проекта для Светланы Тихомировой проводила одна из новеньких героинь реалити-шоу «Дом-2».
Нужно сказать, что девушка настолько убедительно пыталась соблазнить свою коллегу по съемочной площадке, что некоторые поклонники «Дом-2» теперь подозревают ее в нетрадиционной ориентации.
К слову, поведение новенькой участницы «Дома-2» смутило и Тихомирову, что не удивительно, ведь до недавнего времени девушка вовсю отказывалась не только заселяться в отдельную комнату с понравившимся ей парнем, но и даже целоваться с ним.
Поклонники телешоу «Дом-2» уже давно свыклись с тем, что в эфиры выпускают весьма непристойные выходки героев реалити. Не является новостью для зрителей и то, что большая часть девушек, которые в последнее время приходят в Периметр, готовы на все, лишь бы их показали по телевизору.
Впрочем, даже сейчас герои «Дома-2» не перестают удивлять, а время от времени и шокировать телезрителей проекта. На днях в социальных сетях появились ролики, которые «взорвали» Интернет. А все потому, что на видео запечатлены фрагменты стриптиза, который участницы устроили в женской спальне.
И все бы ничего, если бы девушки танцевали для парней, но в этот раз участницы решили порадовать друг друга. Как удалось выяснить, мастер-класс по искушению сильной половины проекта для Светланы Тихомировой проводила одна из новеньких героинь реалити-шоу «Дом-2».
Нужно сказать, что девушка настолько убедительно пыталась соблазнить свою коллегу по съемочной площадке, что некоторые поклонники «Дом-2» теперь подозревают ее в нетрадиционной ориентации.
К слову, поведение новенькой участницы «Дома-2» смутило и Тихомирову, что не удивительно, ведь до недавнего времени девушка вовсю отказывалась не только заселяться в отдельную комнату с понравившимся ей парнем, но и даже целоваться с ним.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:58