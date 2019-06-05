О количестве реализованного на электронных площадках городского имущества рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов





Открытость системы и широкое информирование об объектах имущества Москвы, вставленных на продажу или для аренды, привлекает и предпринимателей, и обычных граждан. «Только за пять месяцев этого года через электронные торги было приобретено и сдано в аренду более семи сотен объектов», - отметил Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Все они проведены по системе электронных торгов, которая разработана и реализована на Инвестиционном портале города Москвы. Система действует по принципу единого окна, на портале работают консультационные и онлайн-сервисы и приложения. Информация о доступных к реализации городских объектах недвижимости обновляется ежедневно. Москва готова делиться разработанной и доказавшей свою эффективность системой с регионами России, и многие субъекты РФ уже воспользовались наработанным опытом столицы.