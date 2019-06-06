АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.37 USD 65.12
Курс валют на 06.06.2019

Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок по приложению в Лас-Вегасе

Автономные автомобили марки BMW уже сделали 50 тысяч поездок по Лас-Вегасу. Они работают по мобильному приложению, и подавляющее большинство клиентов осталось довольно предоставленными услугами.
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок по приложению в Лас-Вегасе

В начале 2018 года компании Lyft и Aptiv запустили новый сервис в Лас-Вегасе, предлагая клиентам передвигаться по городу в машинах, имеющих автономные системы управления. Как оказалось, эта услуга востребована, и за 1,5 года ею воспользовались 50 тысяч раз. При этом наибольший всплеск популярности мобильного сервиса, при помощи которого можно взять в аренду самоходное транспортное средство, пришёлся на недавний период. За первые полгода состоялось лишь 5 тысяч поездок. В руководстве решили для развития бизнеса выбрать транспортные средства бизнес-класса и остановились на BMW пятой серии. С тех пор благодаря росту клиентской базы удалось расширить функционал, построив большой инженерный комплекс и несколько станций технического обслуживания.

Клиенты в завершении поездки могут поставить оценку по пятибалльной шкале, и на данный момент средний балл составляет 4,97. Кроме того, 92% пассажиров заявили о чувстве безопасности за себя во время пользования услугой. Отмечается, автономные машины в настоящее время всё ещё требуют наличие за рулём человека. Кроме того, осуществлять парковку должен находящийся на месте водителя клиент.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 01:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок
Настя Каменских продемонстрировала
Названы методы противодействия
Экс-возлюбленная Андрея Губина
Ученые установили, сколько необходимо
Учёные: Встречи с друзьями улучшают
Компания BAC представила тизерное видео
Названы причины боли у женщин во время
На пресс-конференции столичного
Ирина Меладзе пыталась встретиться с
Смартфон Huawei Nova 5i наделят
Певица Ёлка показала снимок с заметно
Диетологи рассказали о пользе от
Андрей Разин не считает семью Шукшиных
Ученые выяснили, что ожирение
Елена Малышева уличила башкирскую
Компактный кроссовер Chevrolet Tracker
Названы главные симптомы рака языка
Тимати считает завистниками людей,
Инсайдер опубликовал первый тизер
В России наступил сезон наблюдения за
Садальский подозревает внучку
В Твери прохожие нашли труп мужчины с
Супруга Дмитрия Диброва показала снимок
Специалисты обнаружили брешь в
Ученые предлагают разработать
В браке Валерия и Ирины Меладзе через
«Загадочный российский вертолет»
Близкая подруга Бузовой Мария Погребняк
Британские ученые обнаружили связь
Просмотреть все новости