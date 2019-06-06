Автономные BMW сделали 50 тысяч поездок по приложению в Лас-Вегасе





В начале 2018 года компании Lyft и Aptiv запустили новый сервис в Лас-Вегасе, предлагая клиентам передвигаться по городу в машинах, имеющих автономные системы управления. Как оказалось, эта услуга востребована, и за 1,5 года ею воспользовались 50 тысяч раз. При этом наибольший всплеск популярности мобильного сервиса, при помощи которого можно взять в аренду самоходное транспортное средство, пришёлся на недавний период. За первые полгода состоялось лишь 5 тысяч поездок. В руководстве решили для развития бизнеса выбрать транспортные средства бизнес-класса и остановились на BMW пятой серии. С тех пор благодаря росту клиентской базы удалось расширить функционал, построив большой инженерный комплекс и несколько станций технического обслуживания.Клиенты в завершении поездки могут поставить оценку по пятибалльной шкале, и на данный момент средний балл составляет 4,97. Кроме того, 92% пассажиров заявили о чувстве безопасности за себя во время пользования услугой. Отмечается, автономные машины в настоящее время всё ещё требуют наличие за рулём человека. Кроме того, осуществлять парковку должен находящийся на месте водителя клиент.