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«Загадочный российский вертолет» заинтриговал китайские СМИ

В Сети «засветился» опытный образец палубного вертолета Ка-65, являющегося частью проекта «Минога». «Загадочное» российское воздушное судно передового поколения восхитило обозревателей одного из китайских изданий.
«Загадочный российский вертолет» заинтриговал китайские СМИ

Фото нового отечественного комплекса «Минога» в разобранном виде, предположительно, сделано в цехе КБ «Камов». Проект, созданный по соосной схеме, пока еще находится в фазе опытно-конструкторских работ. Воздушная машина передового поколения придет на замену Ка-27 и станет намного легче и мощнее предшественника. Вертолет оснастят турбодвигателями Т7-117ВК, выдающими на взлете 3000 л. с.

Судно Ка-65, как ожидается, сможет при необходимости адаптироваться к любым вариантам применения. Китайские журналисты назвали проект «Миноги» принципиально новым аппаратом с «загадочными» возможностями, передает «ПолитРоссия». Некоторое время назад Андрей Богинский, гендиректор холдинга «Вертолеты России», заявил о готовности презентовать вертолет, соединивший в себе функции поисково-спасательной, противолодочной, транспортно-боевой машины.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:23

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