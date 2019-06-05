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Специалисты обнаружили брешь в безопасности Windows

Специалисты кибербезопасности обнаружили уязвимое место в операционной системе Windows. Эта брешь может дать хакерам доступ к устройству.
Специалисты обнаружили брешь в безопасности Windows

Данные об обнаружении потенциальной опасности появились на странице Института Программной Инженерии Университета Карнеги Меллон. Там рассказывается о том, что существует возможность обойти блокировку экрана и прервать подключение, что позволит злоумышленникам получить полный доступ к компьютеру. Однако, для этого хакерам нужно обеспечить свое физическое присутствие у устройства.

Эта опасность угрожает некоторым версиям Windows 10 и ей уже был присвоен специальный код CVE-2019-9510. Двухфакторная аутентификация может быть преодолена злоумышленником при использовании этого недочета в операционной системе. Затрагивая протокол RDP (Remote Desktop Protocol), который отвечает за удаленный рабочий стол, и проверку подлинности на уровне сети, она позволяет возобновить прерванное подключение с автоматическим отключением блокировки экрана.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:45

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