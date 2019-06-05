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Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять обвиняют в обмане

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Антона Гусева обвиняют в обмане. По словам подписчиков, девушка, которая не так давно победила в конкурсе телезнаменитости, до сих пор так и не получила свой выигрыш.

Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять обвиняют в обмане

Не секрет, что пока Гусев отчаянно пытается создать вокруг себя видимость удачливого и состоятельного бизнесмена, интернет-пользователи неустанно глумятся над ним. А все потому, что фолловеры уверены в том, что у Антона за душой нет ни гроша, а все вынужденные траты Виктория Романец взяла на себя, а если быть точнее, родители брюнетки.

На днях Гусев дал повод читателям в очередной раз обвинить его в обмане. Подписчики заявляют, что Антон, который пообещал отправить дорогостоящие кроссовки победителю его конкурса, до сих пор этого не сделал. Более того, экс-участник «Дома-2» решил снова устроить похожий конкурс, только в этот раз победителей, по словам Гусева, будет два, а значит, двое подписчиков получат от него модную и удобную обувь. Нужно сказать, что в этот раз мало кто поверил в обещания Антона.

Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять обвиняют в обмане

Большинство, наоборот, заинтересовались сообщением, которое Гусев получил во время прямого эфира. Оказывается, что Антон совершенно случайно засветил смс от банка, на котором был указан его баланс на карте.

По словам свидетелей, на счету у Гусева всего 59 рублей, а это значит, что он не может позволить себе приобрести те самые кроссовки, которые до сих пор не отправил предыдущей победительнице, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:33

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