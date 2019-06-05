Супруга Дмитрия Диброва показала снимок без макияжа

Полина Диброва воспитывает трех сыновей, но заботы о детях не мешают ей уделять время своей внешности. Жена телеведущего всегда привлекательно выглядит и следит за собой, уверены поклонники. Недавно Полина Диброва и ее приятельница посетили СПА-салон и прошли необычную процедуру под названием флоатинг. Ее суть состоит в том, что человек погружается в капсулу с крепким соляным раствором, благодаря чему его тело не тонет и находится на поверхности на протяжении всего сеанса. Звуки и свет отсутствуют, поэтому такое состояние похоже на полную невесомость.Жена Дмитрия Диброва пришла в восторг от флоатинга. Она опубликовала на своей странице в соцсети снимок из СПА, в комментарии к которому выразила положительные эмоции от сеанса, а также поблагодарила подругу за проведенный день. На фото приятельницы позируют в махровых халатах белого цвета. Безусловно, какая-либо косметика на них отсутствует.Подписчики высоко оценили снимок своей любимицы, отметив, что и без макияжа «ростовская красавица» самая милая.