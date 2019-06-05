Британские ученые обнаружили связь между сердечными заболеваниями и семейным положением
Ученые из Великобритании обнаружили связь между семейным положением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они отметили, что чаще всего подобными проблемами страдают разведенные мужчины.
Специалисты проанализировали истории болезни людей, сделав акцент на их семейном статусе. Выяснилось, что разведенные мужчины страдают болезнями сердца на 11% чаще, чем женщины, находящиеся в том же семейном положении. Как оказалось, пережив развод или оставшись вдовцом, они испытывают больший стресс, связанный с самообслуживанием и заботой о себе, нежели представительницы прекрасной половины, которые остались одни. Эти проблемы также часто объясняются тем, что мужчины ищут спасения в алкоголе и курении.
Что касается холостяков, то они на 13% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины, заключившие брак, на 6% чаще обращаются к врачам с жалобами на сердце, чем замужние женщины. Психологи связывают это с возросшим уровнем стресса из-за взятой на себя ответственности.
Специалисты проанализировали истории болезни людей, сделав акцент на их семейном статусе. Выяснилось, что разведенные мужчины страдают болезнями сердца на 11% чаще, чем женщины, находящиеся в том же семейном положении. Как оказалось, пережив развод или оставшись вдовцом, они испытывают больший стресс, связанный с самообслуживанием и заботой о себе, нежели представительницы прекрасной половины, которые остались одни. Эти проблемы также часто объясняются тем, что мужчины ищут спасения в алкоголе и курении.
Что касается холостяков, то они на 13% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины, заключившие брак, на 6% чаще обращаются к врачам с жалобами на сердце, чем замужние женщины. Психологи связывают это с возросшим уровнем стресса из-за взятой на себя ответственности.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:13