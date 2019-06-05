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Британские ученые обнаружили связь между сердечными заболеваниями и семейным положением

Ученые из Великобритании обнаружили связь между семейным положением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Они отметили, что чаще всего подобными проблемами страдают разведенные мужчины.
Британские ученые обнаружили связь между сердечными заболеваниями и семейным положением

Специалисты проанализировали истории болезни людей, сделав акцент на их семейном статусе. Выяснилось, что разведенные мужчины страдают болезнями сердца на 11% чаще, чем женщины, находящиеся в том же семейном положении. Как оказалось, пережив развод или оставшись вдовцом, они испытывают больший стресс, связанный с самообслуживанием и заботой о себе, нежели представительницы прекрасной половины, которые остались одни. Эти проблемы также часто объясняются тем, что мужчины ищут спасения в алкоголе и курении.

Что касается холостяков, то они на 13% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины, заключившие брак, на 6% чаще обращаются к врачам с жалобами на сердце, чем замужние женщины. Психологи связывают это с возросшим уровнем стресса из-за взятой на себя ответственности.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:13

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