Британские ученые обнаружили связь между сердечными заболеваниями и семейным положением





Специалисты проанализировали истории болезни людей, сделав акцент на их семейном статусе. Выяснилось, что разведенные мужчины страдают болезнями сердца на 11% чаще, чем женщины, находящиеся в том же семейном положении. Как оказалось, пережив развод или оставшись вдовцом, они испытывают больший стресс, связанный с самообслуживанием и заботой о себе, нежели представительницы прекрасной половины, которые остались одни. Эти проблемы также часто объясняются тем, что мужчины ищут спасения в алкоголе и курении.Что касается холостяков, то они на 13% реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Мужчины, заключившие брак, на 6% чаще обращаются к врачам с жалобами на сердце, чем замужние женщины. Психологи связывают это с возросшим уровнем стресса из-за взятой на себя ответственности.