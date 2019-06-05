В браке Валерия и Ирины Меладзе через 10 дней после появления на свет умер сын





Ирина Меладзе откровенно рассказала Борису Корчевникову о смерти сына. По её словам, мальчик родился спустя несколько месяцев после их свадьбы с певцом, но болезнь привела к смерти новорождённого спустя 10 дней после появления на свет. Причиной смерти первенца экс-супруга знаменитости считает воспаление нервной системы перед родами. В один из дней она проснулась с температурой, но побоялась принять таблетку, опасаясь последствий, что в итоге привело к семейной трагедии. Мальчик родился нездоровым и умер в реанимации. Ей не удалось ни разу после появления на свет увидеться с ребёнком, и не увидела мать его лица на похоронах, о чём теперь сожалеет. Ей посоветовали не приходить на траурную церемонию, и с малышом прощался её муж в одиночестве.Теперь же и вовсе первая жена исполнителя не может посетить могилу первенца, находящуюся на Украине. Причиной этого она назвала ухудшившиеся политические отношения между Россией, где та сейчас проживает, и соседней страной.