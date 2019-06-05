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Ксения Бородина призналась, что на днях оплатила 18 штрафов

Звезда скандально-известной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина «похвасталась» поклонникам своими «преступлениями». Оказывается, что на днях телезнаменитость оплатила 18 штрафов.

Ксения Бородина призналась, что на днях оплатила 18 штрафов

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» довольно часто демонстрирует подписчикам весьма опасную манеру езды на автомобиле. Время от времени Бородина, сидя за рулем машины, снимает видеоролики или делает фотографии, при этом не переживает за то, что таким образом может спровоцировать аварию.

Считанные часы назад, общаясь с фолловерами и отвечая на их самые интересные вопросы, Бородина призналась в своих «преступлениях».У Ксении поинтересовались, хороший ли она водитель и выписывали ли ей хоть когда-то штрафы. Нужно сказать, что знаменитость не стала затягивать с ответом. Бородина опубликовала в Stories скрин, на котором были отмечены все административные взыскания за нарушения правил дорожного движения и неправильную езду.

Ксения Бородина призналась, что на днях оплатила 18 штрафов

«Сегодня оплатила 18 штрафов», - подписала публикацию Ксения.

Нужно сказать, что большая часть интернет-пользователей весьма негативно отнеслась к тому, что Бородина ведет себя на дороге безответственно. Один за другим они принялись указывать Ксении на то, что не единожды говорили ей перестать снимать во время езды за рулем видео и Stories.
Ксения Бородина призналась, что на днях оплатила 18 штрафов

По мнению некоторых фолловеров, все нарушения Бородина совершала, когда делала очередное фото или записывала свежий ролик.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:28

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