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Эксперты рассказали о действиях в случае банкротства авиакомпании или туроператора

Специалисты рассказали россиянам, как обезопасить себя, если авиаперевозчик или туристическое агентство объявили себя банкротами. Эксперты советуют во время подготовки к поездке проверить сведения о компаниях, предоставляющих услуги, а уже отправившимся на отдых гражданам сохранять чеки.
Эксперты рассказали о действиях в случае банкротства авиакомпании или туроператора

В случае банкротства авиаперевозчика или туроператора следует обратиться в Ростуризм либо ассоциацию «Турпомощь». Чеки трат на билеты, проживание и другие нужды, выписки со счетов, документы об оплате можно прикрепить к заявлению о компенсации материального ущерба. Юристы рекомендуют обратить внимание на формулировку иска: лучше требовать возмещение ущерба турфирмой из-за невыполнения ею взятых на себя обязательств, а не обращаться с просьбой аннулировать тур.

При банкротстве авиаперевозчика в большинстве случаев можно попасть в место назначения на рейсе другой компании по приобретенному билету или вернуть за него деньги. Как объяснили в онлайн-тревел агентстве Kupibilet.ru, иногда клиенту предоставляется возможность обменять проездной закрытой фирмы на документ одной из действующих. Компании могут сразу вернуть полную стоимость билета, иногда – всего 30%, а возврат остальной суммы растягивается на длительный период.

Будущим отпускникам советуют изучить сведения о турагентствах на сайтах Ростуризма и Росавиации. Приобретая билет, лучше защитить его страховкой, предусматривающей компенсацию денег в случае отмены рейса, пишет «Слово и Дело».



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:43

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