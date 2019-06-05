Звезда "Дома-2" Алена Водонаева забирает мебель из квартиры Алексея Косинуса





Девушка всем известна по участию в реалити-шоу «Дом-2», в котором она побывала в далеком 2004 году.После трех лет пребывания на территории проекта она ушла в «свободное плавание», но уже не в своей родной Тюмени – она осталась в столице. Показав себя, как скандальная, амбициозная и смелая особа, Алена стала дальше развиваться в шоу-бизнесе. Ее приглашали в качестве ведущей, снимали для глянцевых обложек, записывали ей песни.Достаток известной красотки рос, но вышла замуж она не за бизнесмена, а за музыканта. Счастливчиком оказался Алексей Косинус, который ради любимой не смог свернуть «золотые горы», что в последствии привело к их разводу.Алена Водонаева рассказала фолловерам о переменах в своей жизни. С мужем она подает на развод, переезжает в Москву и продолжает развивать свою личную и деловую жизнь. Последствия развода настолько печальны, ведь она намерена даже забрать из квартиры мебель, которую сама покупала. Сложно предположить, что все время звезда «Дома-2» содержала мужа.С Петербургом Водонаева не расстанется, так как будет развивать в нем свой бизнес в сфере красоты. Ей самой придется и дальше содержать себя и сына.После развода Алена намерена устроить счастливую и достойную жизнь с обеспеченным мужчиной. А пока она вывозит мебель и ждет предложений о рекламе в Instagram.