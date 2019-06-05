«Дом-2»: Проектная история Евгения Кузина и Александры Артемовой





К слову сказать, они и возвращались на проект только с этой целью – выиграть конкурс. Евгению необходима была победа в свадебном конкурсе, потому что за все годы, а в шоу он находился с 2008 года, ему никак не удавалось выиграть конкурс «Человек года».Тщеславие Жени не могло больше переживать позорные поражения, особенно такому одиозному участнику, как Андрей Чуев. Благодаря уговорам любимой девушки он согласился вернуться на «Дом-2», что благополучно обернулось победой.В конце 2017 года пара провела роскошное торжество бракосочетания. После свадьбы они ушли «в тень» светской жизни. Время от времени журналисты и подписчики донимали Сашу вопросами о беременности. Она утверждала, что пока не планирует рождения ре6бенка. И вот желание фолловеров сбылось – Александра Кузина ждет ребенка.Благодаря стройной фигуре подписчикам стоило только догадываться об изменениях в ее жизни. Убедиться в беременности подруги помогла бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова. В своем микроблоге она выложила фото за трапезой с Сашей, на котором виден ее округлившийся живот.Позже уже Александра посвятила всех, что находится на шестом месяце беременности и до последнего момента не хотела этот факт афишировать. Сантименты жены пытается сдерживать заботливый Кузин. Он помогает и оберегает любимую.