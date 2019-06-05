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«Дом-2»: Проектная история Евгения Кузина и Александры Артемовой

Два года назад влюбленная пара Женя Кузин и Александра Артемова выиграли «Свадьбу на миллион» и покинули телепроект «Дом-2».

К слову сказать, они и возвращались на проект только с этой целью – выиграть конкурс. Евгению необходима была победа в свадебном конкурсе, потому что за все годы, а в шоу он находился с 2008 года, ему никак не удавалось выиграть конкурс «Человек года».
«Дом-2»: Проектная история Евгения Кузина и Александры Артемовой

Тщеславие Жени не могло больше переживать позорные поражения, особенно такому одиозному участнику, как Андрей Чуев. Благодаря уговорам любимой девушки он согласился вернуться на «Дом-2», что благополучно обернулось победой.

В конце 2017 года пара провела роскошное торжество бракосочетания. После свадьбы они ушли «в тень» светской жизни. Время от времени журналисты и подписчики донимали Сашу вопросами о беременности. Она утверждала, что пока не планирует рождения ре6бенка. И вот желание фолловеров сбылось – Александра Кузина ждет ребенка.

Благодаря стройной фигуре подписчикам стоило только догадываться об изменениях в ее жизни. Убедиться в беременности подруги помогла бывшая участница «Дома-2» Лиза Кутузова. В своем микроблоге она выложила фото за трапезой с Сашей, на котором виден ее округлившийся живот.
«Дом-2»: Проектная история Евгения Кузина и Александры Артемовой

Позже уже Александра посвятила всех, что находится на шестом месяце беременности и до последнего момента не хотела этот факт афишировать. Сантименты жены пытается сдерживать заботливый Кузин. Он помогает и оберегает любимую.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:13

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