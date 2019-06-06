Ученые создали алгоритм, способный предсказать успех в шоу-бизнесе





В процессе анализа творческой деятельности актеров специалисты обнаружили, что за весь период своей работы артисты переживают пики и спады активности. Также они отметили признаки гендерной предвзятости в целом в области киноиндустрии.Оценивая личную успешность каждого отдельно взятого актера, эксперты отмечают, что наиболее известные из них получают большее количество предложений. Это естественная динамика для коммерческих проектов. Но это также означает, что успех актера может зависеть не столько от его таланта, сколько от обстоятельств, которые так или иначе сложились вокруг него.При помощи разработанной методики можно спрогнозировать успех на экране. Специалисты предполагают, что ее можно использовать в коммерческих целях.бЭто исследование вызвало определенный резонанс в кругах кинобизнеса. Один из сценаристов даже взялся за написание сюжета к фильму по результатам этой работы.