«Свинячьи лица»: Ксения Бородина вступила в открытый «конфликт» с хейтерами

«Вы бы видели эти свинячьи лица, кто писал про незаслуженные первые места и мне глубоко все равно, что вас оскорбит и заденет Слово свинячий, потому что вы такие и есть!...» - написала ведущая «Дома-2».

«Хватит быть такими скучными и нудными бабенками», - добавила Ксюша.

Не так давно Бородина похвасталась перед подписчиками достижениями своей старшей наследницы Маруси, которая заняла на очередных состязаниях по гимнастике первое место. Чуть раньше Ксения опубликовала у себя на странице в Instagram ролик, на котором, общаясь с младшей дочерью Теей, называет ее «крутой телочкой».Как оказалось, несмотря на весьма милые публикации Бородиной, они набирали довольно много нелицеприятных комментариев со стороны хейтеров. Судя по всему, Ксения до последнего терпела, чтобы не высказать всего того, что она думает о тех женщинах, которые критикуют ее детей.Впрочем, вчера Бородина решила не сдерживаться в своих высказываниях и заявила, что теперь всех недоброжелателей сразу же будет добавлять в блок, чтобы они там рассуждали о должном воспитании.Также Бородина поспешила объяснить, что в ее словах о том, что Тея является «крутой телочкой» ничего плохого нет и никакого «глубокого смысла» она не вкладывала в данное выражение.