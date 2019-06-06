Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления томатного сока





В исследовании ученых участвовали 297 женщин и 184 мужчины, которые употребляли томатный сок в неограниченном количестве в течение года. До начала эксперимента и после него все респонденты прошли необходимое обследование на оценивание состояния здоровья. Как выяснилось, регулярное употребление томатного сока способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых недугов, а также положительно влияет на уровень кровяного давления и холестерина.Ученые отмечают, что положительные результаты получали как женщины, так и мужчины, а исследование оказалось первым масштабным, охватившим людей разного возраста.