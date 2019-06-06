Ученые рассказали о пользе ежедневного употребления томатного сока
Зарубежные ученые рассказали о пользе томатного сока. Как сообщается в материале издания Food Science Nutrition, положительные свойства напитка обнаружены в соке без добавления соли и красителей.
В исследовании ученых участвовали 297 женщин и 184 мужчины, которые употребляли томатный сок в неограниченном количестве в течение года. До начала эксперимента и после него все респонденты прошли необходимое обследование на оценивание состояния здоровья. Как выяснилось, регулярное употребление томатного сока способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых недугов, а также положительно влияет на уровень кровяного давления и холестерина.
Ученые отмечают, что положительные результаты получали как женщины, так и мужчины, а исследование оказалось первым масштабным, охватившим людей разного возраста.
В исследовании ученых участвовали 297 женщин и 184 мужчины, которые употребляли томатный сок в неограниченном количестве в течение года. До начала эксперимента и после него все респонденты прошли необходимое обследование на оценивание состояния здоровья. Как выяснилось, регулярное употребление томатного сока способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых недугов, а также положительно влияет на уровень кровяного давления и холестерина.
Ученые отмечают, что положительные результаты получали как женщины, так и мужчины, а исследование оказалось первым масштабным, охватившим людей разного возраста.
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 03:09