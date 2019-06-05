Audi представила «вседорожный» автомобиль Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi продемонстрировала «вседорожный» автомобиль Audi A6 Allroad нового поколения. Его продажи на европейском рынке стартуют уже в этом месяце.
Для новинки характерны несколько отличительных особенностей. Во-первых, производитель укомплектовал автомобиль пневматической подвеской со специальными функциями. Во-вторых, транспортное средство получило увеличенный клиренс: он составляет 139 мм, что на 45 мм превышает соответствующий параметр у A6 Avant. Автовладелец сможет регулировать дорожный просвет и автоматически, и вручную. В-третьих, в машине имеется три дизельных мотора объемом 3 литра. В то время, как базовый двигатель развивает 500 Нм и 231 л. с., топовый силовой агрегат способен достигать показателей 720 Нм и 349 л. с.
Кроме того, в Audi A6 Allroad интегрирована система мониторинга кренов кузова и функция помощи при движении с горы. Благодаря этим характеристикам скорость автомобиля ограничивается до 20 – 30 км/ч, также для безопасного спуска предусмотрена возможность торможения на выбор всеми или только одним из четырех колес.
Европейские автолюбители смогут приобрести Audi A6 Allroad уже в июне в этого года. Его минимальная цена составит 61 500 евро.
Для новинки характерны несколько отличительных особенностей. Во-первых, производитель укомплектовал автомобиль пневматической подвеской со специальными функциями. Во-вторых, транспортное средство получило увеличенный клиренс: он составляет 139 мм, что на 45 мм превышает соответствующий параметр у A6 Avant. Автовладелец сможет регулировать дорожный просвет и автоматически, и вручную. В-третьих, в машине имеется три дизельных мотора объемом 3 литра. В то время, как базовый двигатель развивает 500 Нм и 231 л. с., топовый силовой агрегат способен достигать показателей 720 Нм и 349 л. с.
Кроме того, в Audi A6 Allroad интегрирована система мониторинга кренов кузова и функция помощи при движении с горы. Благодаря этим характеристикам скорость автомобиля ограничивается до 20 – 30 км/ч, также для безопасного спуска предусмотрена возможность торможения на выбор всеми или только одним из четырех колес.
Европейские автолюбители смогут приобрести Audi A6 Allroad уже в июне в этого года. Его минимальная цена составит 61 500 евро.
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:58