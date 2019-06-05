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Вице-президент Lenovo показал первое изображение смартфона Z6

Вице-президент Lenovo Чанг Ченг опубликовал в Сети первое изображение смартфона Z6. Данный девайс принадлежит к среднему сегменту рынка и займёт место между моделями Z6 Lite и Z6 Pro.
Вице-президент Lenovo показал первое изображение смартфона Z6

Уже скоро может состояться официальная презентация смартфона Lenovo Z6. Об этом свидетельствует появление фотографии устройства в Сети, продемонстрированная высшим руководством компании. Опубликованный снимок не раскрывает деталей, но показывает наличие уже готового устройства, а не рендерную картинку. Благодаря кадру можно увидеть, что стилисты выбрали для аппарата необычную шоколадно-бордовую палитру. Также специалисты рассмотрели защитное стекло экрана Gorilla Glass, но других подробностей фотография не раскрывает, так как на ней устройство показано лишь частично, даже не позволяя увидеть числа модулей основной камеры.

Эксперты, отталкиваясь от слов инсайдеров, предполагают наличие двухмодульного блока, а также считают, что в основе новинки ляжет процессор Snapdragon 730. Размер дисплея составит 6,2 дюйма, а ёмкость аккумулятора 3 500 мАч.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:58

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