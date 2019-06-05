Анализ химического состава метеоритов поможет понять распределение веществ на Земле
Химический анализ метеоритов, уверены специалисты университетов Бонна и Кельна, позволяет лучше оценить распределение элементов в составе Земли и ее «строительных блоков». К такому выводу ученые пришли после соответствующего исследования.
Научная работа была направлена на изучение происхождения летучих элементов, имеющих низкую температуру кипения в космосе. Анализ распространения этих веществ показал, что химический состав некоторых астероидов – потенциальных «строительных блоков» Земли подобный углеродистым хондритам. Эти представители водной группы примитивных метеоритов близки по содержанию компонентов с исходной солнечной туманностью, из которой сформировалась Солнечная система.
Химический состав глубоких слоев Земли определить нелегко, но благодаря изучению структуры метеоритов, уверены специалисты, можно приблизиться к разгадке этой тайны. Как отметили авторы исследования, описанного в издании Nature Geoscience, результаты их работы косвенно указывают на хондриты как на источник важных для зарождения жизни компонентов. «Строительные блоки» Земли могли «доставить» на Планету азот, углерод и воду.
Научная работа была направлена на изучение происхождения летучих элементов, имеющих низкую температуру кипения в космосе. Анализ распространения этих веществ показал, что химический состав некоторых астероидов – потенциальных «строительных блоков» Земли подобный углеродистым хондритам. Эти представители водной группы примитивных метеоритов близки по содержанию компонентов с исходной солнечной туманностью, из которой сформировалась Солнечная система.
Химический состав глубоких слоев Земли определить нелегко, но благодаря изучению структуры метеоритов, уверены специалисты, можно приблизиться к разгадке этой тайны. Как отметили авторы исследования, описанного в издании Nature Geoscience, результаты их работы косвенно указывают на хондриты как на источник важных для зарождения жизни компонентов. «Строительные блоки» Земли могли «доставить» на Планету азот, углерод и воду.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:31