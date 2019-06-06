Согласиться выйти замуж для Дженнифер Лоуренс оказалось простым решением

Три года назад актриса сокрушалась, что никогда не найдет «того самого». Она искала причины своих любовных неудач в своей популярности и характере, настраивала себя, что если уж встретит мужчину, с которым захочет связать свою жизнь, то сделает всё возможное для сохранения этих отношений.На недавний вопрос репортера о том, как же она согласилась стать женой Кука Маруни, Дженнифер Лоуренс ответила, что это решение ей далось легко, поскольку ее избранник – самый лучший человек из всех, кого приходилось встречать. Именно таким критерием она руководствовалась при принятии предложения от Кука Маруни. Помолвку Дженнифер Лоуренс отметила, организовав вечеринку в Нью-Йорке.Поклонники в восторге от новости и ждут свадьбы. Дату события пара еще не выбрала. Ожидается, что празднование пройдет в узком семейном кругу.