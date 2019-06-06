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Согласиться выйти замуж для Дженнифер Лоуренс оказалось простым решением

Дженнифер Лоуренс приняла предложение руки и сердца от Кука Маруни. Она рассказала журналистам о том, что это было очень простое решение.
Согласиться выйти замуж для Дженнифер Лоуренс оказалось простым решением

Три года назад актриса сокрушалась, что никогда не найдет «того самого». Она искала причины своих любовных неудач в своей популярности и характере, настраивала себя, что если уж встретит мужчину, с которым захочет связать свою жизнь, то сделает всё возможное для сохранения этих отношений.

На недавний вопрос репортера о том, как же она согласилась стать женой Кука Маруни, Дженнифер Лоуренс ответила, что это решение ей далось легко, поскольку ее избранник – самый лучший человек из всех, кого приходилось встречать. Именно таким критерием она руководствовалась при принятии предложения от Кука Маруни. Помолвку Дженнифер Лоуренс отметила, организовав вечеринку в Нью-Йорке.

Поклонники в восторге от новости и ждут свадьбы. Дату события пара еще не выбрала. Ожидается, что празднование пройдет в узком семейном кругу.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 04:10

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