АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые предлагают разработать антибиотик для борьбы с бактериальной липкостью
EUR 73.42 USD 65.16
Курс валют на 05.06.2019

Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнилось 6 месяцев

В Instagram Stories Регина Тодоренко сообщила преданным поклонникам, что их с Владом Топаловым сыну Михаилу, которого родители называют Майклом, исполнилось 6 месяцев. Также телеведущая показала подарок от своего возлюбленного.

Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнилось 6 месяцев

Регина Тодоренко любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Она рассказывает им все, что происходит в ее жизни. Недавно в Instagram Stories телеведущая показала букет пионов. Она рассказала, что сегодня их с Владом Топаловым сыну Майклу исполнилось 6 месяцев. Регина Тодоренко отметила, что на данный момент ее супруг находится не дома, но при этом он не забыл поздравить ее и наследника с праздником. Подписчикам понравилось видео в Instagram Stories Регины Тодоренко.

Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнилось 6 месяцев

Сыну знаменитостей всего 6 месяцев, а они уже учат с ним слова на английском языке. Недавно Влад Топалов сообщил, что хочет записать наследника в музыкальную школу, поскольку ему очень важно, чтобы малыш мог развивать свои таланты.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России наступил сезон наблюдения за
Садальский подозревает внучку
В Твери прохожие нашли труп мужчины с
Супруга Дмитрия Диброва показала снимок
Специалисты обнаружили брешь в
Ученые предлагают разработать
В браке Валерия и Ирины Меладзе через
«Загадочный российский вертолет»
Близкая подруга Бузовой Мария Погребняк
Британские ученые обнаружили связь
Ученые: Невзгоды на ранних этапах жизни
Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова
Audi представила «вседорожный»
В эфире «Дома-2» показали стриптиз,
Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о
О количестве реализованного на
Эксперты рассказали о действиях в
Эксперты рассказали, какие
Звезду «Дома-2» Антона Гусева опять
Ксения Бородина призналась, что на днях
Ученые назвали 5 признаков СПИДа
«Дом-2»: Проектная история Евгения
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева
Вице-президент Lenovo показал первое
«Свинячьи лица»: Ксения Бородина
Татьяна Навка держит фигуру в форме
Ученые рассказали, чем может быть
Анализ химического состава метеоритов
ZTE создаст смартфон с двойной
В Казани женщина убила сожителя и
Просмотреть все новости