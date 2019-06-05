Сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнилось 6 месяцев

Регина Тодоренко любит общаться со своими фанатами в социальных сетях. Она рассказывает им все, что происходит в ее жизни. Недавно в Instagram Stories телеведущая показала букет пионов. Она рассказала, что сегодня их с Владом Топаловым сыну Майклу исполнилось 6 месяцев. Регина Тодоренко отметила, что на данный момент ее супруг находится не дома, но при этом он не забыл поздравить ее и наследника с праздником. Подписчикам понравилось видео в Instagram Stories Регины Тодоренко.Сыну знаменитостей всего 6 месяцев, а они уже учат с ним слова на английском языке. Недавно Влад Топалов сообщил, что хочет записать наследника в музыкальную школу, поскольку ему очень важно, чтобы малыш мог развивать свои таланты.