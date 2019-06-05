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В Казани женщина убила сожителя и неделю спала с ним в одной постели

В Казани полиция расследует дело об убийстве мужчины. Из материалов следствия известно, женщина убила сожителя и неделю спала с ним в одной постели, пока тот не начал разлагаться и источать трупный запах.
В Казани женщина убила сожителя и неделю спала с ним в одной постели

Появилась информация об убийстве в Казани, которое совершила местная жительница в конце мая. По имеющимся данным, 42-летняя женщина во время ссоры, возникшей на почве алкогольного опьянения, нанесла 62-летнему мужчине удар ножом в область шеи, сломав позвонки, отчего тот мгновенно скончался. После этого она уложила труп сожителя в кровать и неделю спала с ним в одной постели, делая вид, что ничего не произошло. Соседи также не отреагировали на скандал, приведший к летальному инциденту, поскольку такое общение у этой пары происходило неоднократно. Лишь близкие, начав беспокоиться, обратились в полицию, и стражи порядка через неделю пришли к подозреваемой, желая получить от неё показания. В этот момент и раскрылась правда о судьбе её возлюбленного, которого та к этому моменту перенесла в подвал.

В ходе расследования стало известно, предполагаемая убийца не смогла больше выносить в квартире запаха разлагающегося тела и спрятала его в подвальном помещении, закутав в занавески. Помимо этого стало известно, что за прошедшую неделю она успела вынести и продать ценные вещи из жилища убитого возлюбленного, а также потратить накопленные средства на его кредитных картах.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:20

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