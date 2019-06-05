Матвиенко предлагает предусмотреть в бюджете средства для защиты россиян за рубежом
Совет Федерации планирует представить правительству РФ инициативу по защите россиян, оказавшихся в затруднительной ситуации, пребывая за рубежом. Валентина Матвиенко предлагает предусмотреть для этих целей специальную статью расходов в федеральном бюджете.
Председатель Совфеда, выступая в рамках заседания Ливадийского форума, который проходит в Ялте, отметила, в отдельных случаях граждане могут рассчитывать на страховку, но существуют непредвиденные обстоятельства. Россия перечисляет огромные суммы «неизвестным международным фондам», и не знает, куда идут эти деньги. По мнению Матвиенко, лучше направить данные средства на заботу о россиянах, попавших в трудное положение во время пребывания за рубежом. Политик назвала такую меру уважением государства к своим гражданам, в какой бы точке планеты они не находились.
Свою инициативу Совет Федерации изложит в резолюции и направит ее на рассмотрение в правительство и Минфин. Матвиенко поручила Андрею Клишасу, возглавляющему комитет по конституционному законодательству, в течение двух недель сформулировать предложения по внесению такой статьи расходов в бюджет. Россияне должны чувствовать поддержку со стороны своей страны.
Председатель Совфеда, выступая в рамках заседания Ливадийского форума, который проходит в Ялте, отметила, в отдельных случаях граждане могут рассчитывать на страховку, но существуют непредвиденные обстоятельства. Россия перечисляет огромные суммы «неизвестным международным фондам», и не знает, куда идут эти деньги. По мнению Матвиенко, лучше направить данные средства на заботу о россиянах, попавших в трудное положение во время пребывания за рубежом. Политик назвала такую меру уважением государства к своим гражданам, в какой бы точке планеты они не находились.
Свою инициативу Совет Федерации изложит в резолюции и направит ее на рассмотрение в правительство и Минфин. Матвиенко поручила Андрею Клишасу, возглавляющему комитет по конституционному законодательству, в течение двух недель сформулировать предложения по внесению такой статьи расходов в бюджет. Россияне должны чувствовать поддержку со стороны своей страны.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:11