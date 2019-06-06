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Розе Сябитовой требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска

На странице в Instagram Роза Сябитова рассказала подписчикам, что ей требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска. Также ведущая пожаловалась на сильную усталость и рассеянность.
Розе Сябитовой требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска

Роза Сябитова часто делает публикации в социальных сетях. Недавно она решила пообщаться со своими поклонниками и рассказала им, что в последнее время начала чувствовать сильную усталость. Ведущая телепрограммы «Давай поженимся» написала в Instagram, что у нее не было отпуска на протяжении двух лет. Она долго не может сконцентрироваться и не уверена в правильности принятых решений. В конце Роза Сябитова написала, что ей пора обратиться за помощью к психологу и поинтересовалась у фанатов, посещали ли они такого специалиста.
Розе Сябитовой требуется помощь психолога из-за двух лет без отпуска

Подписчики начали писать советы, как можно избавиться от стресса и депрессии. Другие высказали мнение, что телеведущей нужно хорошо отдохнуть, а потом обратиться к врачу и тогда все станет на свои места. Всего за несколько часов пост набрал большое количество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:08

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