Алена Савкина рассказала о «кошмарном» перелете из Владивостока в Москву, который занял 15 часов

«Сынок летел на руках 5,5 часов до Новосибирска и 4 часа до Москвы + пересадка 3 часа. Это треш!» - написала бывшая возлюбленная Ильи Яббарова в личном микроблоге.

Вчера Рапунцель-младшая вернулась из родного Владивостока в столицу. Правда, поездка для длинноволосой красавицы и ее грудного малыша обернулась настоящим «приключением», причем, не самым приятным.По словам Савкиной, в этот раз она летела с пересадкой в Новосибирске, так как других билетов попросту не было. Впрочем, больше всего Алену разгневало то, что авиакомпания, лайнером которой молодая мамочка летела с сыном, не предоставляет люлек.Как бы то ни было, но «приключения» для Рапунцель-младшей на этом не закончились. Дело в том, что ей дали места в самом хвосте самолета, где то и дело трясло. В итоге, по прибытии из Владивостока в Новосибирск выяснилось, что рейс, на котором должна была лететь Алена с сыном в Москву, уже 2 часа как улетел.Савкиной пришлось менять билеты на рейс и все это делать не только с ребенком на руках, но и со всеми вещами. К слову, рейс из Новосибирска в Москву тоже не стал удачным для молодой мамы. А все потому, что Алене с Богданом пришлось лететь с группой китайцев.