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Вышел трейлер фильма "К звёздам" с Бредом Питтом в главной роли

В Сети опубликовали первый трейлер фильма "К звёздам" с Брэдом Питтом в главной роли. Экс-супругу Анджелины Джоли предстоит исполнить роль астронавта, отправившегося к границе Солнечной системы.
Вышел трейлер фильма "К звёздам" с Бредом Питтом в главной роли

В ближайшее время поклонники кино смогут увидеть сразу два фильма с Бредом Питтом. В августе российские фанаты звезды дождутся старта показа драмы "Однажды в... Голливуде", а уже 20 сентября любители научной фантастики познакомятся с новой работой режиссёра Джеймса Грэя "К звёздам". Трейлер этой картины уже появился в Сети, позволив ознакомиться с завязкой сюжета. История расскажет об астронавте, которому предстоит отыскать в глубоком космосе своего отца, отправленного в экспедицию 20 лет назад на поиски внеземной жизни. По ходу действия фильма главный герой будет сталкиваться со всё большим количеством испытаний и приблизится к тайне природы существования людей.

Помимо Брэда Питта в фильме также примут участие такие звёзды, как Томми Ли Джонс, Дональд Сазерленд и Лив Тайлер.



 
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Культура
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:11

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