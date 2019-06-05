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Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о проблемах со здоровьем

Сергей Жуков и Регина Бурд создали крепкую семью, которая является примером гармоничных отношений в отечественном шоу-бизнесе. Однако, идиллию омрачают проблемы со здоровьем.
Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о проблемах со здоровьем

Супругам удается не только находить взаимопонимание в семье, но и вести совместный бизнес. По словам звезд, совместная работа не вносит разногласий в быт, а, наоборот, укрепляет их отношения.
Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали о проблемах со здоровьем

Тем не менее Сергею Жукову не так давно пришлось перенести несколько операций по удалению грыжи. На данный момент он полностью восстановился и вернулся к работе. Его супруге также пришлось недавно обратиться за помощью к медикам. Она получила травму колена. Процесс восстановления после подобных повреждений проходит медленно, потому Регина Бурд все еще придерживается диеты и воздерживается от занятий спортом. Супруга артиста переживает, что без упражнений ее фигура выглядит не так хорошо, как раньше.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 16:50

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