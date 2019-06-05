ZTE создаст смартфон с двойной фронтальной камерой
Компания ZTE, судя по обнародованной в Сети патентной документации, планирует создать смартфон, оснащенный двойной фронтальной камерой. Для пары модулей предусмотрено два отдельных отверстия.
Аппарат Galaxy S10+ разработчики Samsung тоже наделили сдвоенной селфи-камерой, однако ее датчики «ютятся» в одном овальном вырезе, расположенном в верхнем правом углу дисплея. Китайцы, как видно на патенте, задумали сделать для каждого модуля «фронталки» отдельную «дырку»: одну - для основного объектива, а вторую - для дополнительного. Не исключено, что в одном из отверстий на дисплее появится датчик определения глубины кадра или динамик.
Эксперты не заметили на тыльной панели гаджета сканера дактилоскопии, поэтому надеются увидеть его вмонтированным под поверхность экрана. Судя по документу, новинку ZTE оборудуют экраном с тонкими рамками, симметричным портом USB Type-C и сдвоенной основной камерой с вертикальными оптическими блоками.
Аппарат Galaxy S10+ разработчики Samsung тоже наделили сдвоенной селфи-камерой, однако ее датчики «ютятся» в одном овальном вырезе, расположенном в верхнем правом углу дисплея. Китайцы, как видно на патенте, задумали сделать для каждого модуля «фронталки» отдельную «дырку»: одну - для основного объектива, а вторую - для дополнительного. Не исключено, что в одном из отверстий на дисплее появится датчик определения глубины кадра или динамик.
Эксперты не заметили на тыльной панели гаджета сканера дактилоскопии, поэтому надеются увидеть его вмонтированным под поверхность экрана. Судя по документу, новинку ZTE оборудуют экраном с тонкими рамками, симметричным портом USB Type-C и сдвоенной основной камерой с вертикальными оптическими блоками.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:28