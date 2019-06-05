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Эксперты назвали 10 самых распространенных ошибок водителей

Эксперты назвали 10 самых распространенных ошибок водителей. Специалисты напоминают, что пренебрежение правилами дорожного движения может пагубно сказаться не только на владельце авто, но и на пассажирах или пешеходах.
Эксперты назвали 10 самых распространенных ошибок водителей

В списке оказалась парковка автомобиля рядом с заправочной колонкой, для того чтобы посетить кафетерий. Такой поступок заставляет других водителей ждать, когда владелец освободит им место. На втором месте находится мытьё двигателя в непрофессиональном салоне. Еще одной весьма распространённой ошибкой является расположение ценных вещей в салоне авто на видном месте, поскольку злоумышленники могут разбить окно ради наживы. Также не стоит вступать в конфликт на проезжей части. Еще одним полезным совет является то, что не следует на дороге занимать на долгий срок левый ряд движения. После обгона авто нужно сразу же располагаться правее. Резкий старт на светофоре также считается ошибкой, поскольку это негативно влияет на состояние двигателя. Не прогревать двигатель перед поездкой тоже можно назвать ошибкой.

Значительными неисправностями транспортного средства грозит заправка на не сертифицированных заправочных станциях. Специалисты отмечают, что разного рода присадки для топлива и масла тоже несут опасность.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:43

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