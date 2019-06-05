Специалисты предупредили об опасности приема активированного угля





Активированный уголь не требует специального хранения и отпускается без рецепта в любой аптеке. Его свойства хорошо известны, а эффективность доказана. Это лекарство принимают, если возникают отравления или инфекции желудочно-кишечного тракта. Некоторые применяют его для похудения. Однако следует соблюдать осторожность при применении этого препарата без назначения врача.Например, прием активированного угля опасен для людей, страдающих кровотечениями желудочно-кишечного тракта или язвенным колитом. Не стоит также превышать указанные дозы, поскольку это может вызвать кишечную непроходимость и запор. Абсорбируя токсины из организма, активированный уголь впитывает в себя также и питательные вещества, потому существует опасность дисбактериоза при длительном приеме.Специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом прежде, чем начать прием активированного угля. Это поможет предотвратить нежелательные последствия для здоровья и повысить эффективность лечения.