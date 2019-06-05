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Специалисты предупредили об опасности приема активированного угля

Специалисты-фармакологи рассказали о том, что активированный уголь может быть вреден для здоровья. Перед употреблением необходимо тщательно изучить противопоказания, чтобы не навредить организму.
Специалисты предупредили об опасности приема активированного угля

Активированный уголь не требует специального хранения и отпускается без рецепта в любой аптеке. Его свойства хорошо известны, а эффективность доказана. Это лекарство принимают, если возникают отравления или инфекции желудочно-кишечного тракта. Некоторые применяют его для похудения. Однако следует соблюдать осторожность при применении этого препарата без назначения врача.

Например, прием активированного угля опасен для людей, страдающих кровотечениями желудочно-кишечного тракта или язвенным колитом. Не стоит также превышать указанные дозы, поскольку это может вызвать кишечную непроходимость и запор. Абсорбируя токсины из организма, активированный уголь впитывает в себя также и питательные вещества, потому существует опасность дисбактериоза при длительном приеме.

Специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом прежде, чем начать прием активированного угля. Это поможет предотвратить нежелательные последствия для здоровья и повысить эффективность лечения.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 15:03

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