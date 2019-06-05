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Татьяна Навка держит фигуру в форме благодаря "волшебной палочке"

Татьяна Навка рассказала поклонникам, за счёт чего она держит фигуру в форме. Знаменитость благодарна "волшебной палочке", с помощью которой развивает мышцы.
Татьяна Навка держит фигуру в форме благодаря "волшебной палочке"

Татьяна Навка после завершения спортивной карьеры и замужества не прекратила заниматься в зале. Звезда продолжает поддерживать фигуру и мышцы в форме, так как регулярно участвует в ледовых шоу собственной постановки, показывая номера, достойные олимпийской программы. Идя навстречу поклонникам, она рассказала, какими спортивными снарядами пользуется в тренажёрном зале и, по её словам, фигуристка больше всего благодарна "волшебной палочке", при помощи которой развивает сразу несколько групп мышц, продемонстрировав это на видео. Назвала знаменитость и ещё два предмета в зале, наделённые не менее "волшебными" свойствами - коврик для йоги и компактную беговую дорожку.

Подписчики звезды оказались в восторге от ролика, ведь многие раньше считали, что их кумир тренируется, используя дорогостоящие тренажёры под наблюдением профессионального тренера. Некоторые признались, увидев, как спортсменка развивает мышцы, вращая в руках простую деревянную палку, они поверили и в собственные силы, пообещав начать в скором времени заниматься спортом.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 15:43

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