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Газпромбанк и ансамбль Игоря Моисеева вдохнули в Баку частицу российской культуры

Последние дни весны академический ансамбль народного танца Игоря Моисеева провел в Баку. Здесь, впервые после 20-летнего перерыва, прошло выступление коллектива на сцене Центра Гейдара Алиева. Сын первого президента Азербайджана, нынешний глава республики Ильхам Алиев, также побывал на концерте и, судя по всему, не остался равнодушным к таланту артистов, как и сотни других зрителей.
Газпромбанк и ансамбль Игоря Моисеева вдохнули в Баку частицу российской культуры

Под руководством ученицы Игоря Моисеева Елены Щербаковой коллектив продолжает идти от одного творческого свершения к другому. Залог успеха этого пути, уверена «Российская газета», в бережном отношении к наследию Мастера и одновременно в его творческом переосмыслении. Зрители в полной мере смогли оценить это, наблюдая за выступлением артистов. И не просто наблюдая – наслаждаясь и провожая каждый выход артистов оглушительными аплодисментами. Настоящей сенсацией этого концерта стала последняя премьера коллектива, подготовленная им под руководством приглашенного из Аргентины хореографа Лауры Роатта – двухактный балет «Tango del Plata». Но и известные с детства номера – «Лето», «Сиртаки», «Яблочко» и др.- имели не меньший успех. Как выразилась одна из зрительниц, «молодеешь, когда смотришь, самой хочется танцевать».

Гастроли ансамбля Игоря Моисеева проходили в праздничной атмосфере, царящей в Баку – здесь состоялось открытие Международной конференции «Нефть и газ Каспия 2019». Нефтяная государственная компания Азербайджана SOCAR сочла своим долгом поддержать коллектив, оказав ему организационную помощь. С российской стороны активную поддержку оказал «Газпромбанк» - стратегический партнер ансамбля. При участии банка моисеевцы выдерживают напряженный гастрольный график, готовят и представляют публике все новые премьеры.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:55

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