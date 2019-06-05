Ученые назвали 5 признаков СПИДа





Американский ученый Майкл Готлиб впервые описал симптомы СПИДа в 1981 году. Тогда исследования определили наличие неизвестного вируса, который в 1982 году получил наименование «синдром приобретенного иммунодефицита». Через 5 лет Всемирная организация здравоохранения утвердила название - ВИЧ. Специалисты рассказали, что заражение может произойти при половом акте, при введении внутривенно лекарственных или наркотических веществ, в том случае если люди используют один шприц, также вирус может предаваться от матери к ребёнку. Первый случай инфицирования данным заболеванием в Российской Федерации был зарегистрирован в 1986 году.К симптомам СПИДа относится лихорадка на протяжении 7 и более дней, диарея и увеличенные лимфоузлы. Признаки кандидоза в полости рта могут указывать на наличия вируса в организме, а также значительная потеря веса без каких-либо причин.