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В Алтайском крае в ДТП с погоней погибли два человека

На автодороге Бийск-Карабинка случилось дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадало трое людей, двое из которых скончались до приезда кареты скорой помощи. Из неофициального источника стало известно, что автомобиль, который перевернулся, пытался скрыться от сотрудников ГИБДД.
В Алтайском крае в ДТП с погоней погибли два человека

Авария произошла 4 июня на дороге Бийск-Карабинка. Toyota Land Cruiser Prado двигался с превышением скорости, что повлекло его переворачивание и воспламенение. За рулем машины находился 50-летний водитель, который вместе с пассажиром 1975 года рождения получили тяжелые травмы и скончались на месте. Пассажира 1987 года увезли в больницу.

По неофициальным данным, автомобиль Toyota уходил от преследования сотрудниками ГИБДД, в результате чего превысил скорость до 200-220 км/ч. Это критическое нарушение правил повлекло за собой смерть не только нарушителя, но и пассажира, поэтому в Госавтоинспекции рекомендуют всегда соблюдать скоростной режим.



 
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Происшествия
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:01

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