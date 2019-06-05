В Алтайском крае в ДТП с погоней погибли два человека





Авария произошла 4 июня на дороге Бийск-Карабинка. Toyota Land Cruiser Prado двигался с превышением скорости, что повлекло его переворачивание и воспламенение. За рулем машины находился 50-летний водитель, который вместе с пассажиром 1975 года рождения получили тяжелые травмы и скончались на месте. Пассажира 1987 года увезли в больницу.По неофициальным данным, автомобиль Toyota уходил от преследования сотрудниками ГИБДД, в результате чего превысил скорость до 200-220 км/ч. Это критическое нарушение правил повлекло за собой смерть не только нарушителя, но и пассажира, поэтому в Госавтоинспекции рекомендуют всегда соблюдать скоростной режим.