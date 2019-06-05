Ученые рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц





Результат исследования показал, что употребление яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отмечают, что причиной этому является большое содержание холестерина в этом продукте. Диетологи советуют в день употреблять не больше чем 300 мг холестерина, каждые дополнительные 300 мг органического соединения сверх названой нормы почти на 18% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Научные работники отмечают, что одно яйцо содержит приблизительно 200 мг холестерина, почти столько же органического соединения находится в 200 граммах стейка. Ученые утверждают, что употреблять данный продукт необходимо всего несколько раз в неделю. Также не стоит каждое утро кушать жареные яйца.