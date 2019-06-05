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Ученые рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц

Научные работники из Университета Массачусетс рассказали, чем может быть опасно для человека ежедневное употребление большого количества яиц. Исследование проходило на протяжение 30 лет, в нем приняли участие более 30 000 добровольцев.
Ученые рассказали, чем может быть опасно чрезмерное употребление яиц

Результат исследования показал, что употребление яиц повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые отмечают, что причиной этому является большое содержание холестерина в этом продукте. Диетологи советуют в день употреблять не больше чем 300 мг холестерина, каждые дополнительные 300 мг органического соединения сверх названой нормы почти на 18% увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Научные работники отмечают, что одно яйцо содержит приблизительно 200 мг холестерина, почти столько же органического соединения находится в 200 граммах стейка. Ученые утверждают, что употреблять данный продукт необходимо всего несколько раз в неделю. Также не стоит каждое утро кушать жареные яйца.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:35

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