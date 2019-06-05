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Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии из-за химических ожогов

Бари Алибасов попал в одно из столичных медицинских заведений из-за химических ожогов внутренних органов. В данный момент состояние продюсера оценивается как тяжёлое.
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии из-за химических ожогов

Бари Алибасов, пребывая в студии, по ошибке выпил стакан с химическими веществами, предполагая, что в нем находится вода. В результате продюсер получил сильные ожоги внутренних органов. Медики утверждают, что состояние знаменитости хоть и тяжёлое, но стабильное. Известно, что в стакане находилось вещество для очистки трубопровода.

Сейчас врачи прикладывают все силы, чтобы помочь Алибасову. По предварительной информации, в данный момент жизни продюсера уже не угрожает опасность. У Алибасова диагностировали ожог пищевода 4-й степени, а также повреждения желудка.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:23

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