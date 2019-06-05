Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии из-за химических ожогов
Бари Алибасов попал в одно из столичных медицинских заведений из-за химических ожогов внутренних органов. В данный момент состояние продюсера оценивается как тяжёлое.
Бари Алибасов, пребывая в студии, по ошибке выпил стакан с химическими веществами, предполагая, что в нем находится вода. В результате продюсер получил сильные ожоги внутренних органов. Медики утверждают, что состояние знаменитости хоть и тяжёлое, но стабильное. Известно, что в стакане находилось вещество для очистки трубопровода.
Сейчас врачи прикладывают все силы, чтобы помочь Алибасову. По предварительной информации, в данный момент жизни продюсера уже не угрожает опасность. У Алибасова диагностировали ожог пищевода 4-й степени, а также повреждения желудка.
Бари Алибасов, пребывая в студии, по ошибке выпил стакан с химическими веществами, предполагая, что в нем находится вода. В результате продюсер получил сильные ожоги внутренних органов. Медики утверждают, что состояние знаменитости хоть и тяжёлое, но стабильное. Известно, что в стакане находилось вещество для очистки трубопровода.
Сейчас врачи прикладывают все силы, чтобы помочь Алибасову. По предварительной информации, в данный момент жизни продюсера уже не угрожает опасность. У Алибасова диагностировали ожог пищевода 4-й степени, а также повреждения желудка.
ШоуБиз
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:23